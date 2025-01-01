Меню
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Настоящий американец, список сезонов
All American
Год выпуска
2018
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
The CW
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Настоящий американец»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
10 октября 2018 - 20 марта 2019
Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов
7 октября 2019 - 9 марта 2020
Сезон 3 / Season 3
19 эпизодов
18 января 2021 - 19 июля 2021
Сезон 4 / Season 4
20 эпизодов
25 октября 2021 - 23 мая 2022
Сезон 5 / Season 5
20 эпизодов
10 октября 2022 - 15 мая 2023
Сезон 6 / Season 6
15 эпизодов
1 апреля 2024 - 15 июля 2024
Сезон 7 / Season 7
13 эпизодов
29 января 2025 - 5 мая 2025
Сезон 8
TBA
