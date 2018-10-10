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Киноафиша Сериалы Настоящий американец Сезоны Сезон 1 Серия 14

Настоящий американец 2018 14 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Настоящий американец»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 10 октября 2018
99 проблем
Сезон 1 / Серия 2 17 октября 2018
И
Сезон 1 / Серия 3 24 октября 2018
Потерять себя
Сезон 1 / Серия 4 7 ноября 2018
Все, что у нас есть
Сезон 1 / Серия 5 14 ноября 2018
Выбор за вами
Сезон 1 / Серия 6 28 ноября 2018
Калифорнийская любовь
Сезон 1 / Серия 7 5 декабря 2018
Возвращение на домой
Сезон 1 / Серия 8 12 декабря 2018
Держи голову выше
Сезон 1 / Серия 9 16 января 2019
Город m.A.A.d.
Сезон 1 / Серия 10 23 января 2019
Все смотрят на меня
Сезон 1 / Серия 11 30 января 2019
В те далекие времена
Сезон 1 / Серия 12 6 февраля 2019
Наследие
Сезон 1 / Серия 13 27 февраля 2019
Регулировать
Сезон 1 / Серия 14 6 марта 2019
Лучше держать в секрете
Сезон 1 / Серия 15 13 марта 2019
Чемпионаты
Сезон 1 / Серия 16 20 марта 2019
О чем серия

В 1 сезоне 14 серии сериала «Всеамериканский» Куп мучают ночные кошмары про убийство Шона. Ее девушка будит ее. Она хочет выяснить, что происходит. Дилан пишет список желаний к своему дню рождения. Спенсер намерен исполнить его мечты.

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