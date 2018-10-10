В 1 сезоне 14 серии сериала «Всеамериканский» Куп мучают ночные кошмары про убийство Шона. Ее девушка будит ее. Она хочет выяснить, что происходит. Дилан пишет список желаний к своему дню рождения. Спенсер намерен исполнить его мечты.
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