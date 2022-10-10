В 5 сезоне сериала «Настоящий американец» темнокожий парень с редким спортивным талантом продолжает строить футбольную карьеру в частной школе в Беверли-Хиллз. Хотя Спенсер не раз доказал всем, на что он способен, некоторые одноклассники из богатых и известных семей по-прежнему смотрят на него свысока. Его отношения с Оливией подвергаются серьезным испытаниям. Школьные занятия перед экзаменами и тренировки перед первой серьезной игрой отнимают у парня все время и силы, не оставляя возможности решить свои личные проблемы. Однако герой не собирается сдаваться и использует любой шанс.