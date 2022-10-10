Меню
Настоящий американец 2018, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Настоящий американец
Настоящий американец

All American
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 10 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Настоящий американец»

В 5 сезоне сериала «Настоящий американец» темнокожий парень с редким спортивным талантом продолжает строить футбольную карьеру в частной школе в Беверли-Хиллз. Хотя Спенсер не раз доказал всем, на что он способен, некоторые одноклассники из богатых и известных семей по-прежнему смотрят на него свысока. Его отношения с Оливией подвергаются серьезным испытаниям. Школьные занятия перед экзаменами и тренировки перед первой серьезной игрой отнимают у парня все время и силы, не оставляя возможности решить свои личные проблемы. Однако герой не собирается сдаваться и использует любой шанс.

Рейтинг сериала

7.6 IMDb
Список серий сериала Настоящий американец
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Людакризмы Ludacrismas
Сезон 5 Серия 1
10 октября 2022
Не парься с техникой Don't Sweat the Technique
Сезон 5 Серия 2
17 октября 2022
Чувствуя себя Feeling Myself
Сезон 5 Серия 3
24 октября 2022
Отказаться ради чего Turn Down for What
Сезон 5 Серия 4
7 ноября 2022
Мне нужна любовь I Need Love
Сезон 5 Серия 5
14 ноября 2022
Никто не может удержать меня Can't Nobody Hold Me Down
Сезон 5 Серия 6
21 ноября 2022
Ненавижу или люблю это Hate It or Love It
Сезон 5 Серия 7
28 ноября 2022
Отличное самочувствие Feels So Good
Сезон 5 Серия 8
23 января 2023
Почувствуй это в воздухе Feel It in the Air
Сезон 5 Серия 9
30 января 2023
О.П.П. O.P.P.
Сезон 5 Серия 10
6 февраля 2023
Время Time
Сезон 5 Серия 11
13 февраля 2023
Потеря одного Lost One
Сезон 5 Серия 12
20 февраля 2023
Day Ones Day Ones
Сезон 5 Серия 13
13 марта 2023
Наследие Legacy
Сезон 5 Серия 14
20 марта 2023
Объединенные в горе United in Grief
Сезон 5 Серия 15
27 марта 2023
Меня зовут... My Name Is
Сезон 5 Серия 16
17 апреля 2023
Снять маску Mask Off
Сезон 5 Серия 17
24 апреля 2023
Вот как вы это делаете This Is How You Do It
Сезон 5 Серия 18
1 мая 2023
Саботаж Sabotage
Сезон 5 Серия 19
8 мая 2023
Теперь, когда мы нашли любовь Now That We've Found Love
Сезон 5 Серия 20
15 мая 2023
