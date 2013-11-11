Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Ratings
few votes
IMDb Rating: 6.2
Rate
2 posters
Kinoafisha
TV Shows
Bratya po obmenu
Bratya po obmenu (2013 - 2014)
Bratya po obmenu
18+
Comedy
Production year
2013
Country
Russia
Total seasons
2 seasons
Episode duration
45 minutes
TV channel
Россия 1
Runtime
16 hours 30 minutes
Cast
Cast
Fedor Dobronravov
Mariya Aronova
Boris Klyuyev
Elena Shevchenko
Galina Petrova
Anatoliy Uzdenskiy
Cast and Crew
Series rating
0.0
Rate
0
vote
6.2
IMDb
Write review
Seasons
Season 1
2013,
10 episodes
Season 2
2014,
12 episodes
TV Series reviews
No reviews
Write review
Stills
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree