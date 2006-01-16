В 1-м сезоне сериала «Зона» в самый обычный российский следственный изолятор поступает новая группа заключенных. Среди них оказывается Алексей Павлов – скромный и интеллигентный на вид человек, невесть как попавший в общество насильников, грабителей и прочей преступной швали. Сам мужчина уверяет, что в его кабинет подбросили пистолет, о происхождении и тем более о применении которого он ничего не знает. Он требует, чтобы к нему относились с уважением, ведь скоро он наверняка отправится домой, но его робкие возражения только злят надсмотрщиков. Тем более накануне в СИЗО как раз случился кровавый бунт.