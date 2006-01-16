Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Зона 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Зона
Киноафиша Сериалы Зона Сезоны Сезон 1

Zona 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 января 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 50
Продолжительность сезона 37 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зона»

В 1-м сезоне сериала «Зона» в самый обычный российский следственный изолятор поступает новая группа заключенных. Среди них оказывается Алексей Павлов – скромный и интеллигентный на вид человек, невесть как попавший в общество насильников, грабителей и прочей преступной швали. Сам мужчина уверяет, что в его кабинет подбросили пистолет, о происхождении и тем более о применении которого он ничего не знает. Он требует, чтобы к нему относились с уважением, ведь скоро он наверняка отправится домой, но его робкие возражения только злят надсмотрщиков. Тем более накануне в СИЗО как раз случился кровавый бунт.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Зона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 января 2006
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 января 2006
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 января 2006
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 января 2006
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 января 2006
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 января 2006
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 января 2006
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 января 2006
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 января 2006
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 января 2006
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
30 января 2006
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
31 января 2006
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
1 февраля 2006
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
2 февраля 2006
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
3 февраля 2006
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
6 февраля 2006
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
7 февраля 2006
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
8 февраля 2006
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
9 февраля 2006
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
10 февраля 2006
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
19 февраля 2006
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
19 февраля 2006
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
26 февраля 2006
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
26 февраля 2006
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
5 марта 2006
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
5 марта 2006
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
12 марта 2006
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
12 марта 2006
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
19 марта 2006
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
19 марта 2006
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
26 марта 2006
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
26 марта 2006
Серия 33
Сезон 1 Серия 33
2 апреля 2006
Серия 34
Сезон 1 Серия 34
2 апреля 2006
Серия 35
Сезон 1 Серия 35
9 апреля 2006
Серия 36
Сезон 1 Серия 36
9 апреля 2006
Серия 37
Сезон 1 Серия 37
16 апреля 2006
Серия 38
Сезон 1 Серия 38
16 апреля 2006
Серия 39
Сезон 1 Серия 39
23 апреля 2006
Серия 40
Сезон 1 Серия 40
23 апреля 2006
Серия 41
Сезон 1 Серия 41
30 апреля 2006
Серия 42
Сезон 1 Серия 42
30 апреля 2006
Серия 43
Сезон 1 Серия 43
7 мая 2006
Серия 44
Сезон 1 Серия 44
7 мая 2006
Серия 45
Сезон 1 Серия 45
14 мая 2006
Серия 46
Сезон 1 Серия 46
14 мая 2006
Серия 47
Сезон 1 Серия 47
21 мая 2006
Серия 48
Сезон 1 Серия 48
21 мая 2006
Серия 49
Сезон 1 Серия 49
28 мая 2006
Серия 50
Сезон 1 Серия 50
28 мая 2006
График выхода всех сериалов
«Гарри Поттер» намекал, но большинство не заметило: вот на каком факультете на самом деле учился Хагрид
Данилу Багрова не вернуть, но его голос мы услышим снова: «Брат навсегда» выходит в кино 30 октября — трейлер уже в Сети (видео)
Лев и солнце на теле наложницы: почему татуировка Фирузе-хатун стала главным позором «Великолепного века»
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне
Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)
«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»
«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2
Пэлтроу, сталкеры и тверк: эти 4 проекта стали самыми скандальными на Netflix — понятно, откуда у № 1 рейтинг 1.2
Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше