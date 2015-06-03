Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Зона Новости

Новости о сериале «Зона»

Новости о сериале «Зона» Вся информация о сериале
Fox готовит новый «Побег»
Fox готовит новый «Побег» Канал Fox объявил о съемках новых эпизодов сериала «Побег», в которых воссоединятся Вентворт Миллер и Доминик Перселл. О новом проекте известно немного, создатели обещают зрителям
Написать
3 июня 2015 00:00
Думали, знаете «Машу и Медведя» наизусть? Оказывается, у озорной девчонки есть сестра, и она ее полная противоположность
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов»
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше