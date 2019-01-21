В 1-м сезоне сериала «Другие» женщина, обладающая редкими экстрасенсорными способностями, оказывается осуждена во время Великой Отечественной войны. Валентина отправляется в лагерь в Сибирь, вынужденная оставить в приюте маленькую дочку. Десятилетие спустя девочку удочеряет состоятельная советская пара, у которой не получается обзавестись своими детьми. Но ребенок не приживается в семье. Выясняется, что малышка унаследовала редкий сверхъестественный дар своей биологической матери. Она видит то, что незаметно другим, и совершает пугающие невозможные вещи. Тем временем Валя освобождается и возвращается за дочерью.