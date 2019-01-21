Меню
Drugie 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Другие»

В 1-м сезоне сериала «Другие» женщина, обладающая редкими экстрасенсорными способностями, оказывается осуждена во время Великой Отечественной войны. Валентина отправляется в лагерь в Сибирь, вынужденная оставить в приюте маленькую дочку. Десятилетие спустя девочку удочеряет состоятельная советская пара, у которой не получается обзавестись своими детьми. Но ребенок не приживается в семье. Выясняется, что малышка унаследовала редкий сверхъестественный дар своей биологической матери. Она видит то, что незаметно другим, и совершает пугающие невозможные вещи. Тем временем Валя освобождается и возвращается за дочерью.

Список серий 1-го сезона сериала «Другие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 января 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 января 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 января 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 января 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 января 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 января 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 января 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 января 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 января 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
28 января 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
29 января 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 января 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
30 января 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
30 января 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
31 января 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
31 января 2019
График выхода всех сериалов
