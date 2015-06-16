В 1 сезоне 9 серии сериала «Под прикрытием» Гон У предаёт собственную команду и пытается внедриться в банду, которая занимается продажей опасных вирусов. В попытках понять товарища ребята обнаруживают, что произошло в день гибели Тэ Хи.
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