В 1 сезоне 13 серии сериала «Под прикрытием» Чха Гон У пытается найти лекарство для Тэ Ина, который был заражён смертельно опасным вирусом. Спецгруппа обнаруживает сходства подчинённых Призрака, которые убивают себя ради начальника.
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