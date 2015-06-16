В 1 сезоне 10 серии сериала «Под прикрытием» спецгруппа оказывается на грани расформирования после того, как Чха Гон У перестаёт подчиняться приказам. Команда инсценирует захват заложника и пытки, чтобы отыскать исчезнувшего Нам Ин Хо.
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