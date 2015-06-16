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Киноафиша Сериалы Под прикрытием Сезоны Сезон 1 Серия 2

Под прикрытием 2015 2 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 16 июня 2015
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 16 июня 2015
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 22 июня 2015
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 23 июня 2015
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 29 июня 2015
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 30 июня 2015
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 6 июля 2015
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 7 июля 2015
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 13 июля 2015
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 14 июля 2015
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 20 июля 2015
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 21 июля 2015
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 27 июля 2015
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 28 июля 2015
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 3 августа 2015
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 4 августа 2015
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Под прикрытием» Юн Хи становится интересно, каким образом Чха Гон У знаком с её начальником. После таинственного исчезновения брата погибшей невесты молодой человек участвует в спецоперации команды Му Вона.

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