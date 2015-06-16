В 1 сезоне 5 серии сериала «Под прикрытием» спецгруппа выслеживает одну из неуловимых банд, которая долгое время занимается торговлей людьми. Мин Чжу пытается втереться в доверие к преступнику ради важных сведений, однако оказывается в заложниках.
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