В 1 сезоне 15 серии сериала «Под прикрытием» спецгруппа готовится к операции по поимке разоблачённых преступников, однако после ограбления офиса им приходится начинать всё заново. Из-за отца Мин Чжу вместе с Гон У оказываются в заложниках.
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