Январь 2026-го — время премьеры «Рыцаря семи королевств», приквела «Игры престолов»: Джордж Мартин уже посмотрел все серии и доволен

Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»

Безупречная Александрова играет врача с изъянами: новый сериал «Дыши» понравится даже тем, кто ругает российские сериалы

«Абсолютный шедевр»: любимый боевик Тарантино в России не «пиратил» только ленивый — зато в США его требовали зацензурить

Спин-офф от HBO уходит в Sci-Fi: совершенно новый взгляд на «Теорию большого взрыва» — уже известно, когда ждать премьеру

Насмотрелись «Очень странных дел» и «Укрытия»? Вот еще 5 фантастических сериалов с оценками до 8.7 — начнете, а опомнитесь лишь под утро

От инопланетян в «Кин-дза-дза!» до подарка из «Иронии судьбы»: тест покажет, помните ли вы 5 деталей из кинохитов СССР

«Любовь и голуби» опередил время — а эти реплики героев ушли в народ: топ-5 самых крылатых фраз, которые до сих пор в моде

«Все так делают»: великолепные «Орудия» психолог разложил по полочкам — лучший хоррор года куда реалистичнее, чем вы думали

Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки