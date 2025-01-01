Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Под прикрытием
Киноафиша Сериалы Под прикрытием Сезоны

Под прикрытием, список сезонов

Sinbuneul sumgyeora 16+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал tvN

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Под прикрытием»
Под прикрытием - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 16 июня 2015 - 4 августа 2015
 
Январь 2026-го — время премьеры «Рыцаря семи королевств», приквела «Игры престолов»: Джордж Мартин уже посмотрел все серии и доволен
Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»
Безупречная Александрова играет врача с изъянами: новый сериал «Дыши» понравится даже тем, кто ругает российские сериалы
«Абсолютный шедевр»: любимый боевик Тарантино в России не «пиратил» только ленивый — зато в США его требовали зацензурить
Спин-офф от HBO уходит в Sci-Fi: совершенно новый взгляд на «Теорию большого взрыва» — уже известно, когда ждать премьеру
Насмотрелись «Очень странных дел» и «Укрытия»? Вот еще 5 фантастических сериалов с оценками до 8.7 — начнете, а опомнитесь лишь под утро
От инопланетян в «Кин-дза-дза!» до подарка из «Иронии судьбы»: тест покажет, помните ли вы 5 деталей из кинохитов СССР
«Любовь и голуби» опередил время — а эти реплики героев ушли в народ: топ-5 самых крылатых фраз, которые до сих пор в моде
«Все так делают»: великолепные «Орудия» психолог разложил по полочкам — лучший хоррор года куда реалистичнее, чем вы думали
Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше