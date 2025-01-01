Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Под прикрытием, список сезонов
Sinbuneul sumgyeora
16+
Год выпуска
2015
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
tvN
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.5
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Под прикрытием»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
16 июня 2015 - 4 августа 2015
