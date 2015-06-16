В 1 сезоне 6 серии сериала «Под прикрытием» спецгруппу №5 ожидает внутреннее расследование из-за нарушений законодательства в процессе поимки преступников. Мин Тэ Ина выписывают из больницы, и он вновь возвращается на опасную службу.
Related video
Михалкову и Кончаловскому точно стыдно: этот проект признали худшим в России
«Похоронили уже»: близких из Израиля разбило известие о смерти Добронравова
Обязательно включите в рацион: Мясников назвал лучший продукт, защищающий от рака
Умерла внезапно: в семью Ульянова пришла страшная беда
Убогая избушка, козы и бардак: как живет главная отшельница России Агафья Лыкова
Как после происшествия в самолете выглядит Сердючка: даже тучные американцы шокированы
Белые волосы и короткие ноги: как сегодня выглядит д'Артаньян из фильма «Три мушкетера»
Выбор неожиданный: Михалков назвал любимый фильм, и он снят не в России
Люди даже вскочили с мест: вот на что пошел Костомаров на шоу Авербуха
Копия Василия: Надюха из фильма «Любовь и голуби» всю жизнь любила этого красавца
Простая девушка из народа: Петров шокировал людей свадебными фото
Женщины этих знаков Зодиака не умеют выбирать мужчин: жертвы альфонсов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail