В 1 сезоне 17 серии сериала «Боб любит Абишолу» главный герой получает от возлюбленной неожиданное предложение о совместном посещении церкви. Будучи нерелигиозным человеком, Боб отвечает отказом, тем самым оскорбляя чувства Абишолы.
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