В 1 сезоне 14 серии сериала «Боб любит Абишолу» Дотти идет на поправку. Ей удалось пошевелить пальцем левой ноги. Несмотря на советы Боба, Дугласа и Кристины, женщина рассчитывает вернуться к работе в самое ближайшее время.
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