Боб любит Абишолу 2019 - 2024, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Боб любит Абишолу
Bob Hearts Abishola
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 12 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Боб любит Абишолу»

В 5-м сезоне сериала «Боб любит Абишолу» самая необычная сладкая парочка Детройта продолжает бороться за свои отношения. Мелкий бизнесмен Боб, производящий мужские носки, и чернокожая медсестра Абишола, приехавшая в Америку из страны третьего мира, действительно любят друг друга, но им порой бывает очень непросто найти общий язык. Когда на фабрике Боба начинаются проблемы с поставками, у влюбленных практически не остается времени друг на друга. Ситуацию усугубляют друзья и родственники, каждый из которых мечтает «присесть на уши» и поделиться своими проблемами. Гудвин и Кофо в очередной раз ссорятся, а в семье Абишолы умирает дальний родственник.

Рейтинг сериала

0.0
7.1 IMDb
Мертвые глаза почтительного сына The Dead Eyes of a Respectful Son
Сезон 5 Серия 1
12 февраля 2024
Убей кошку Kill the Cat
Сезон 5 Серия 2
19 февраля 2024
Дьявольская горячая ванна The Devil's Hot Tub
Сезон 5 Серия 3
26 февраля 2024
Мальчики с сердечным приступом The Heart Attack Boys
Сезон 5 Серия 4
4 марта 2024
Время Тайо Tayo Time
Сезон 5 Серия 5
4 марта 2024
Столовая ложка папиного A Tablespoon of Dad
Сезон 5 Серия 6
11 марта 2024
Стоит этих вшей Worth the Cooties
Сезон 5 Серия 7
18 марта 2024
Моя Мишель Обама My Michelle Obama
Сезон 5 Серия 8
25 марта 2024
Грустные кексы Sad Cupcakes
Сезон 5 Серия 9
1 апреля 2024
Бриллианты созданы, чтобы сверкать Diamonds Are Made to Sparkle
Сезон 5 Серия 10
15 апреля 2024
Эти гиганты гибкие These Giants Are Flexible
Сезон 5 Серия 11
22 апреля 2024
Олу! Я выскочила! Olu! I Popped!
Сезон 5 Серия 12
29 апреля 2024
Найдите свою скамейку Find Your Bench
Сезон 5 Серия 13
6 мая 2024
