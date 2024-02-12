В 5-м сезоне сериала «Боб любит Абишолу» самая необычная сладкая парочка Детройта продолжает бороться за свои отношения. Мелкий бизнесмен Боб, производящий мужские носки, и чернокожая медсестра Абишола, приехавшая в Америку из страны третьего мира, действительно любят друг друга, но им порой бывает очень непросто найти общий язык. Когда на фабрике Боба начинаются проблемы с поставками, у влюбленных практически не остается времени друг на друга. Ситуацию усугубляют друзья и родственники, каждый из которых мечтает «присесть на уши» и поделиться своими проблемами. Гудвин и Кофо в очередной раз ссорятся, а в семье Абишолы умирает дальний родственник.