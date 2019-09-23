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Киноафиша Сериалы Боб любит Абишолу Сезоны Сезон 1 Серия 11

Боб любит Абишолу 2019 11 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Боб любит Абишолу»
Сезон 1 / Серия 1 23 сентября 2019
Сезон 1 / Серия 2 30 сентября 2019
Сезон 1 / Серия 3 7 октября 2019
Сезон 1 / Серия 4 14 октября 2019
Сезон 1 / Серия 5 21 октября 2019
Сезон 1 / Серия 6 28 октября 2019
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 8 18 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 9 25 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 10 9 декабря 2019
Сезон 1 / Серия 11 16 декабря 2019
Сезон 1 / Серия 12 6 января 2020
Сезон 1 / Серия 13 20 января 2020
Сезон 1 / Серия 14 3 февраля 2020
Сезон 1 / Серия 15 10 февраля 2020
Сезон 1 / Серия 16 17 февраля 2020
Сезон 1 / Серия 17 9 марта 2020
Сезон 1 / Серия 18 16 марта 2020
Сезон 1 / Серия 19 6 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 20 13 апреля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 11 серии сериала «Боб любит Абишолу» родственники пытаются убедить Дотти составить завещание. В противном случае, если женщина умрет, семья лишится своего бизнеса. В это время Абишола узнает о лжи со стороны близкой подруги Кеми.

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