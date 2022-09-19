Меню
Боб любит Абишолу 2019, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Боб любит Абишолу
Киноафиша Сериалы Боб любит Абишолу Сезоны Сезон 4

Bob Hearts Abishola
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 19 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Боб любит Абишолу»

В 4 сезоне сериала «Боб любит Абишолу» продолжается трогательная и забавная история любви немолодого американского бизнесмена и его медсестры – иммигрантки из Нигерии. Теперь странная парочка живет вместе, как настоящая семья. Кроме того, к ним в Америку переезжает сын-подросток Абишолы от первого брака по имени Дел. Вопросы воспитания создают первые серьезные проблемы на пути влюбленных. Женщина старается быть строгой и справедливой матерью, в то время как Боб готов всячески баловать Дела. Паре придется прийти к общему знаменателю, особенно если учесть, что вскоре у них родится и общий ребенок.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.1 IMDb
Список серий сериала Боб любит Абишолу График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Прикосновение святой руки Touched by a Holy Hand
Сезон 4 Серия 1
19 сентября 2022
Библии в бордели Bibles to Brothels
Сезон 4 Серия 2
26 сентября 2022
Американцы и их мечты Americans and Their Dreams
Сезон 4 Серия 3
3 октября 2022
Внутренний босс - сука Inner Boss Bitch
Сезон 4 Серия 4
10 октября 2022
Выгнали из клуба Деле Kicked Outta the Dele Club
Сезон 4 Серия 5
17 октября 2022
Два ржавых трактора Two Rusty Tractors
Сезон 4 Серия 6
24 октября 2022
Царство твоего отца Your Father's Kingdom
Сезон 4 Серия 7
14 ноября 2022
Эсте Лаудер и козлятина Estée Lauder and Goat Meat
Сезон 4 Серия 8
21 ноября 2022
Праздные нигерийцы Idle Nigerians
Сезон 4 Серия 9
5 декабря 2022
Афро и Пежо An Afro and a Peugeot
Сезон 4 Серия 10
16 января 2023
Тверк О'Клок Twerk O' Clock
Сезон 4 Серия 11
23 января 2023
Мой успешный сын-адвокат My Successful Lawyer Son
Сезон 4 Серия 12
6 февраля 2023
Счастливые люди ленивы Happy People are Lazy
Сезон 4 Серия 13
13 февраля 2023
Положи этот палец на лед Put that Toe on Ice
Сезон 4 Серия 14
27 февраля 2023
Каждый персонаж злодей Every Character is the Villain
Сезон 4 Серия 15
13 марта 2023
Ммм, свежеиспеченный носок! Mmm, Fresh Baked Sock!
Сезон 4 Серия 16
20 марта 2023
Я никогда больше не буду играть на банджо I'll Never Play Banjo Again
Сезон 4 Серия 17
10 апреля 2023
Сотня кубиков красивого A Hundred CCs of Handsome
Сезон 4 Серия 18
17 апреля 2023
Держи это под своим Геле Keep That Under Your Gele
Сезон 4 Серия 19
1 мая 2023
Гений, который выпал из моего чрева The Genius Who Fell Out of My Womb
Сезон 4 Серия 20
8 мая 2023
Прими две желтые таблетки и ложись спать Take Two Yellows and Go to Bed
Сезон 4 Серия 21
15 мая 2023
Неизведанные воды посредственности Uncharted Waters of Mediocrity
Сезон 4 Серия 22
22 мая 2023
