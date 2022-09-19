В 4 сезоне сериала «Боб любит Абишолу» продолжается трогательная и забавная история любви немолодого американского бизнесмена и его медсестры – иммигрантки из Нигерии. Теперь странная парочка живет вместе, как настоящая семья. Кроме того, к ним в Америку переезжает сын-подросток Абишолы от первого брака по имени Дел. Вопросы воспитания создают первые серьезные проблемы на пути влюбленных. Женщина старается быть строгой и справедливой матерью, в то время как Боб готов всячески баловать Дела. Паре придется прийти к общему знаменателю, особенно если учесть, что вскоре у них родится и общий ребенок.