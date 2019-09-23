В 1 сезоне 16 серии сериала «Боб любит Абишолу» Дотти, Олу и Тунде занимаются делами по дому, в то время как влюбленные выясняют отношения. Боб заявляет, что у него и Абишолы нет «настоящих» отношений, так как они даже не занимались сексом.
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