О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Боб любит Абишолу
Боб любит Абишолу, список сезонов
Bob Hearts Abishola
Год выпуска
2019
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
0.0
1
голос
7.1
IMDb
Список сезонов сериала «Боб любит Абишолу»
Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов
23 сентября 2019 - 13 апреля 2020
Сезон 2 / Season 2
18 эпизодов
16 ноября 2020 - 17 мая 2021
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
20 сентября 2021 - 23 мая 2022
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
19 сентября 2022 - 22 мая 2023
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
12 февраля 2024 - 6 мая 2024
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667