Во 2 сезоне сериала «Боб любит Абишолу» действие разворачивается вокруг бизнесмена средней руки по имени Боб. У него имеется собственная фабрика по производству носков. В один прекрасный день главный герой попадает в больницу после сердечного приступа и встречает там главную любовь своей жизни — медсестру нигерийского происхождения по имени Абишола. Женщина довольно быстро отвечает ему взаимностью — пара пытается построить совместный быт, превозмогая все социальные и культурные различия. В новых сериях Боб готовится сделать предложение своей возлюбленной и даже покупает обручальное кольцо. Однако на пути к алтарю стоит довольно серьезная проблема: Абишола все еще находится в официальном браке с другим мужчиной.