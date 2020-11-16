Меню
Боб любит Абишолу 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Боб любит Абишолу
Bob Hearts Abishola
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Боб любит Абишолу»

Во 2 сезоне сериала «Боб любит Абишолу» действие разворачивается вокруг бизнесмена средней руки по имени Боб. У него имеется собственная фабрика по производству носков. В один прекрасный день главный герой попадает в больницу после сердечного приступа и встречает там главную любовь своей жизни — медсестру нигерийского происхождения по имени Абишола. Женщина довольно быстро отвечает ему взаимностью — пара пытается построить совместный быт, превозмогая все социальные и культурные различия. В новых сериях Боб готовится сделать предложение своей возлюбленной и даже покупает обручальное кольцо. Однако на пути к алтарю стоит довольно серьезная проблема: Абишола все еще находится в официальном браке с другим мужчиной.

7.1 IMDb
Список серий сериала Боб любит Абишолу
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
On a Dead Guy's Bench
Сезон 2 Серия 1
16 ноября 2020
Paris Is For Lovers, Not Mothers
Сезон 2 Серия 2
23 ноября 2020
Straight Outta Lagos
Сезон 2 Серия 3
30 ноября 2020
Camp Bananas
Сезон 2 Серия 4
7 декабря 2020
Sleeping Next To An Old Boat
Сезон 2 Серия 5
14 декабря 2020
A Tight Ass is a Wonderful Thing
Сезон 2 Серия 6
4 января 2021
The Wrong Adebambo
Сезон 2 Серия 7
18 января 2021
Honest Yak Prices
Сезон 2 Серия 8
25 января 2021
Tunde The Boy King
Сезон 2 Серия 9
8 февраля 2021
The Cheerleader Leader
Сезон 2 Серия 10
22 февраля 2021
I Did Not Raise Him to be a Teenager
Сезон 2 Серия 11
8 марта 2021
We Don't Rat On Family
Сезон 2 Серия 12
15 марта 2021
A Big African Bassoon
Сезон 2 Серия 13
12 апреля 2021
A Tough Old Bird
Сезон 2 Серия 14
19 апреля 2021
TLC: Tunde's Loving Care
Сезон 2 Серия 15
26 апреля 2021
Sights And Bites
Сезон 2 Серия 16
3 мая 2021
The Devil's Taste Buds
Сезон 2 Серия 17
10 мая 2021
God Accepts Venmo
Сезон 2 Серия 18
17 мая 2021

