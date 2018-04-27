Во 2 сезоне 6 серии сериала «3%» после кончины Иезекииля горожане должны отправить свои соображения о Причине, за что участники Процесса получат преимущество. Горожане взволнованы. Фернандо выступает с предложением сообщить о стерилизации.
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