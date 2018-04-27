Во 2 сезоне 7 серии сериала «3%» Элиза хочет, чтобы Рафаэль вернулся с ней в Оффшор. Она волнуется из-за произошедшего недавно инцидента с «похищением». Рафаэль отвечает ей отказом. Фернандо по-прежнему заперт в камере. Ему наносит визит Рафаэль.
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