Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

3% 2016 - 2020 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала 3%
Киноафиша Сериалы 3% Сезоны Сезон 3
3% 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «3%»

В 3 сезоне сериала «3%» Мишель работает над созданием Шелл. Это место должно послужить альтернативой как Оффшору, так и Материку. Она добивается успеха. Марсела и Наир находятся в Оффшоре. Отец Фернандо беспокоится и пытается предупредить людей об угрозе. Спустя некоторое время его сына убивают участники экстремистской группировки из Оффшора. Его инвалидная коляска устанавливается в качестве мемориала. Элиза служит медсестрой, а Рафаэль бездельничает, посвящая свободное время своему младшему брату.

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «3%»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Глава 01. Песок Chapter 01: Sand
Сезон 3 Серия 1
7 июня 2019
Глава 02. Скальпель Chapter 02: Scalpel
Сезон 3 Серия 2
7 июня 2019
Глава 03. Лекарство Chapter 03: Medicine
Сезон 3 Серия 3
7 июня 2019
Глава 04. Утка Chapter 04: Duck
Сезон 3 Серия 4
7 июня 2019
Глава 05. Рычаг Chapter 05: Lever
Сезон 3 Серия 5
7 июня 2019
Глава 06. Люк Chapter 06: Trapdoor
Сезон 3 Серия 6
7 июня 2019
Глава 07. Дрон Chapter 07: Gardrone
Сезон 3 Серия 7
7 июня 2019
Глава 08. Волна Chapter 08: Wave
Сезон 3 Серия 8
7 июня 2019
График выхода всех сериалов
Проводница РЖД разболтала под кружку чая, что одна фраза открывает пассажирам все двери: а еще душ, холодильник и даже банку пенного
Почему в СССР ряженка была коричневая и плотная, а сейчас вода-водой: все дело в забытой технологии приготовления
Вот как в СССР хозяйки «оживляли» черствый хлеб: попробовала так же – теперь буханки не выбрасываю (но есть нюанс)
Финал «Пацанов» обругали последними словами — а Крипке спокоен как удав: еще в первых сезонах предупреждал, чем все кончится
Обожаю Брагина из «Первого отдела», но в новом детективе НТВ герой не хуже: 16 серий, а смотреть «одно наслаждение»
Точь-в-точь, как в «Слове пацана»: в «Секторе Газа» с Кологривым-Хоем насчитали целую пачку ляпов – и это за месяцы до премьеры
«Дитям — мороженое», а взрослым — тест: 5 кратких описаний, и в каждом зашифрован советский фильм (спорим, не угадаете все?)
«Это чудовищная пошлость», а вот тест – ничего: угадайте 5 фильмов СССР по критике худсовета
Посмотрела 1-ю серию «След Чикатило»: «Андреасян нашел золотую жилу» – вот кому зайдет детектив с «подвохом»
Только выросшие на детективах СССР осилят этот тест: ответьте на 5 вопросов по фильму «Десять негритят»
Шилов ушел на покой, его место занял другой: секретное продолжение «Ментовских войн» — не зря получило 7.1 на КП
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше