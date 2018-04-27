Во 2 сезоне 8 серии сериала «3%» Марко заключает Джоану в цепи, бросая ей в лицо фразы, наполненные ненавистью. Он считает, что именно Джоана виновата в его мучениях. Марко лишает жизни Герсона и встречается с Марселой. Она оказывается его матерью.
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