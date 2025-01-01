17 минут, которые меняют все: спустя 20 лет Ридли Скотт признал, что зря вырезал сцены с Евой Грин из «Царства небесного»

«Уродливые детеныши-гибриды родились — бред да и только!» и это еще не все: вот что в «Шреке» шокирует людей больше любви осла и драконихи

Дуэйн Джонсон запускает «Джуманджи 3» — и один кадр ставит под вопрос, как именно завершат сагу, заработавшую студии 2 млрд долларов (фото)

Кто играет Гудвина в «Волшебнике Изумрудного города»? Создатели скрывают, но его голос вы точно слышали в «Гарри Поттере» и шедеврах Нолана

Шито-крыто и закрыто: сцена после титров в «Троне: Арес» намекает на продолжение — но нужно ли оно Disney после потери миллионов долларов?

У худшего фильма в карьере ДиКаприо позорные 0/100 на RT и жалкие 4.5 на IMDb – треш-хоррор не полюбили даже в России

Про религию и смерть: во «Франкенштейне» дель Торо спрятаны отсылки к гениальным картинам прошлого, и мы отыскали 5 – сможете больше?

Всегда был на втором плане: герою из нового «Супермена» HBO посвятит целый сериал — и это не Лоис Лейн

За 7 дней целых 40%: так вырос спрос на книжную «Алису» из-за фильма с Пересильд – а догадаетесь, что читали из-за кино в 2022-м?

«Многих это удивит»: новый «Аватар» официально поставил франшизу в один ряд со «Звездными войнами» — первые зрители окрестили шедевром