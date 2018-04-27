Во 2 сезоне 9 серии сериала «3%» Лаис, Витор, Самира основали проект, согласно которому каждый может жить в процветающей части планеты. Остальное человечество обитает в чудовищных условиях. Кроме того, между ними может начаться гражданская война.
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