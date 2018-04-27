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3% 2016 - 2020 9 серия 2 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «3%»
Глава 01. Зеркало
Сезон 2 / Серия 1 27 апреля 2018
Глава 02. Тостер
Сезон 2 / Серия 2 27 апреля 2018
Глава 03. Помехи
Сезон 2 / Серия 3 27 апреля 2018
Глава 04. Салфетка
Сезон 2 / Серия 4 27 апреля 2018
Глава 05. Лампа
Сезон 2 / Серия 5 27 апреля 2018
Глава 06. Бутылки
Сезон 2 / Серия 6 27 апреля 2018
Глава 07. Туман
Сезон 2 / Серия 7 27 апреля 2018
Глава 08. Лягушки
Сезон 2 / Серия 8 27 апреля 2018
Глава 09. Ожерелье
Сезон 2 / Серия 9 27 апреля 2018
Глава 10. Кровь
Сезон 2 / Серия 10 27 апреля 2018
О чем серия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «3%» Лаис, Витор, Самира основали проект, согласно которому каждый может жить в процветающей части планеты. Остальное человечество обитает в чудовищных условиях. Кроме того, между ними может начаться гражданская война.

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