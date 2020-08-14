В 4 сезоне сериала «3%» Андре хочет, чтобы дипломатическая группа из Шелл отправилась в Оффшор и поборолась за свободу для заключенных, в числе которых остается Марсела. В то же время, команда Шелл усматривает в предложении Андре возможность для себя отключить технологии в Оффшоре. Членами дипломатической группы становятся Марко, Рафаэль, Элиза, Наталия и Джоана. От остальных горожан эта информация скрывается. Джоана задумывается о том, что ее мать, которую она никогда не знала, может быть жительницей Оффшора.