В 1 сезоне сериала «Три пути» действие разворачивается сразу в трех временных отрезках. Главные герои — пять близких друзей. У них есть своя особенная традиция: каждое десятилетие они отправляются в совместный поход по пути от Эль Камино до Сантьяго. Эта дорога считается главной пешеходной тропой Испании. Известно, что много веков назад по ней ходили пилигримы, которые хотели посмотреть на могилу Иакова. Создатели сериала концентрируют внимание на разных жизненных этапах друзей, не оставляя без внимания проблемы, возникающие у них при взаимодействии друг с другом. Так, Ракель и Юн Су никак не могут разобраться в собственных отношениях, Яна меняет свое отношение к миру после неожиданного знакомства, а Роберто не может простить себе гибель друга.