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Постер к сериалу Три пути
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Киноафиша Сериалы Три пути
Три пути (2021 - …) 3 Caminos
Год выпуска 2021
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

«Три пути» — драматический испанский сериал, повествующий о жизнях пятерых друзей, которые раз в десятилетие отправляются в длинный путь по Эль Камино. Обычно они доходят до Сантьяго, который является финальной точкой путешествия. Эта дорога считается главной пешеходной тропой страны. Согласно легендам, много веков назад по ней ходили пилигримы, которые хотели увидеть могилу Иакова. Главные герои сериала — пять молодых людей Яна, Лука и Роберто, Юн Су, Ракель. У каждого из них есть свои жизненные проблемы: Юн Су и Ракель никак не могут выбрать между любовью и дружбой, Роберто терзает себя из-за трагической смерти друга, а Яна слишком зла на окружающий её мир.

Три пути - трейлер сериала
Три пути
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Андреа Боска
Андреа Боска
Вероника Эчеги
Вероника Эчеги
Алекс Гонсалес
Алекс Гонсалес
Альберто Джо Ли
Анна Катарина Шримригк
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Три пути - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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