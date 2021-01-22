«Три пути» — драматический испанский сериал, повествующий о жизнях пятерых друзей, которые раз в десятилетие отправляются в длинный путь по Эль Камино. Обычно они доходят до Сантьяго, который является финальной точкой путешествия. Эта дорога считается главной пешеходной тропой страны. Согласно легендам, много веков назад по ней ходили пилигримы, которые хотели увидеть могилу Иакова. Главные герои сериала — пять молодых людей Яна, Лука и Роберто, Юн Су, Ракель. У каждого из них есть свои жизненные проблемы: Юн Су и Ракель никак не могут выбрать между любовью и дружбой, Роберто терзает себя из-за трагической смерти друга, а Яна слишком зла на окружающий её мир.