Смешарики. Новый сезон 2020 - 2023, 1 сезон

Смешарики. Новый сезон 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 112
Продолжительность сезона 11 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Смешарики. Новый сезон»

В 1-м сезоне сериала «Смешарики. Новый сезон» юные зрители вновь встречаются с любимыми мультипликационными героями – зверятами из городка Ромашковая долина. Здесь в своих домиках на зеленой поляне живут романтичная свинка Нюша, одаренный поэт-меланхолик Бараш, непоседливый и общительный кролик Крош, его стеснительный, но очень умный друг Ежик, пингвин-изобретатель Пин, обаятельный пожилой ворон Кар-Карыч, сова-целительница Совунья и другие друзья-звери. Лосяш решает пойти в школу, где он никогда не был, Крош и Ежик отправляются к жерлу спящего вулкана, а у Нюши появляется неожиданная идея.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 13 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Смешарики. Новый сезон

Сезон 1
Природное свойство
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2020
Спокойной ночи
Сезон 1 Серия 2
18 мая 2020
Мастер и земляника
Сезон 1 Серия 3
18 мая 2020
Сплетники
Сезон 1 Серия 4
18 мая 2020
Рок-опера и что-то ещё
Сезон 1 Серия 5
25 мая 2020
Пинляндия
Сезон 1 Серия 6
25 мая 2020
Великий мимикрятор
Сезон 1 Серия 7
25 мая 2020
Вальхалла
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2020
Любимый внук
Сезон 1 Серия 9
1 июня 2020
Домашнее животное
Сезон 1 Серия 10
1 июня 2020
Фан-клуб Козетты
Сезон 1 Серия 11
1 июня 2020
Фонтан
Сезон 1 Серия 12
1 июня 2020
Ясень-пень
Сезон 1 Серия 13
10 сентября 2020
Фотография
Сезон 1 Серия 14
10 сентября 2020
Табу
Сезон 1 Серия 15
10 сентября 2020
У вас недостаточно памяти
Сезон 1 Серия 16
10 сентября 2020
Волшебный кувшинчик
Сезон 1 Серия 17
10 сентября 2020
Буревестник
Сезон 1 Серия 18
17 сентября 2020
1001 гвоздь
Сезон 1 Серия 19
17 сентября 2020
Стальное сердце
Сезон 1 Серия 20
17 сентября 2020
Скатерть-самозванка
Сезон 1 Серия 21
17 сентября 2020
Юристы
Сезон 1 Серия 22
17 сентября 2020
Виноватый
Сезон 1 Серия 23
15 октября 2020
Телепат
Сезон 1 Серия 24
15 октября 2020
Жизнь на облаке
Сезон 1 Серия 25
15 октября 2020
Сила бездействия
Сезон 1 Серия 26
15 октября 2020
Винтики
Сезон 1 Серия 27
19 ноября 2020
Починили
Сезон 1 Серия 28
19 ноября 2020
Клуб разбитых сердец
Сезон 1 Серия 29
19 ноября 2020
Золотой век
Сезон 1 Серия 30
19 ноября 2020
Карантин
Сезон 1 Серия 31
17 декабря 2020
Заг
Сезон 1 Серия 32
17 декабря 2020
Эмигрант
Сезон 1 Серия 33
24 декабря 2020
Старинный новогодний обычай
Сезон 1 Серия 34
24 декабря 2020
Бирюльки
Сезон 1 Серия 35
21 января 2021
Стюардесса
Сезон 1 Серия 36
28 января 2021
Эмигрант. Часть 2
Сезон 1 Серия 37
4 февраля 2021
Женские секреты
Сезон 1 Серия 38
14 февраля 2021
Камыши
Сезон 1 Серия 39
25 февраля 2021
Карантин
Сезон 1 Серия 40
4 марта 2021
Нервный и заразный
Сезон 1 Серия 41
11 марта 2021
Сказки
Сезон 1 Серия 42
18 марта 2021
Серия 43
Сезон 1 Серия 43
25 марта 2021
Серия 44
Сезон 1 Серия 44
1 апреля 2021
Серия 45
Сезон 1 Серия 45
15 апреля 2021
Серия 46
Сезон 1 Серия 46
22 апреля 2021
Серия 47
Сезон 1 Серия 47
29 апреля 2021
Серия 48
Сезон 1 Серия 48
6 мая 2021
Серия 49
Сезон 1 Серия 49
20 мая 2021
Серия 50
Сезон 1 Серия 50
27 мая 2021
Серия 51
Сезон 1 Серия 51
1 июня 2021
Серия 52
Сезон 1 Серия 52
10 июня 2021
Серия 53
Сезон 1 Серия 53
17 июня 2021
Просто так и вопреки
Сезон 1 Серия 54
2 сентября 2021
Жажда
Сезон 1 Серия 55
2 сентября 2021
Гусений
Сезон 1 Серия 56
2 сентября 2021
Переводчик
Сезон 1 Серия 57
2 сентября 2021
Серия 58
Сезон 1 Серия 58
23 сентября 2021
Серия 59
Сезон 1 Серия 59
30 сентября 2021
Серия 60
Сезон 1 Серия 60
7 октября 2021
Серия 61
Сезон 1 Серия 61
14 октября 2021
Серия 62
Сезон 1 Серия 62
21 октября 2021
Серия 63
Сезон 1 Серия 63
28 октября 2021
Серия 64
Сезон 1 Серия 64
18 ноября 2021
Серия 65
Сезон 1 Серия 65
9 декабря 2021
Серия 66
Сезон 1 Серия 66
16 декабря 2021
Серия 67
Сезон 1 Серия 67
25 декабря 2021
Серия 68
Сезон 1 Серия 68
13 января 2022
Серия 69
Сезон 1 Серия 69
20 января 2022
Серия 70
Сезон 1 Серия 70
27 января 2022
Серия 71
Сезон 1 Серия 71
10 февраля 2022
Серия 72
Сезон 1 Серия 72
17 февраля 2022
Серия 73
Сезон 1 Серия 73
24 февраля 2022
Серия 74
Сезон 1 Серия 74
3 марта 2022
Серия 75
Сезон 1 Серия 75
10 марта 2022
Серия 76
Сезон 1 Серия 76
24 марта 2022
Серия 77
Сезон 1 Серия 77
7 апреля 2022
Серия 78
Сезон 1 Серия 78
14 апреля 2022
Серия 79
Сезон 1 Серия 79
28 апреля 2022
Серия 80
Сезон 1 Серия 80
12 мая 2022
Серия 81
Сезон 1 Серия 81
19 мая 2022
Серия 82
Сезон 1 Серия 82
26 мая 2022
Серия 83
Сезон 1 Серия 83
2 июня 2022
Серия 84
Сезон 1 Серия 84
9 июня 2022
Серия 85
Сезон 1 Серия 85
16 июня 2022
Серия 86
Сезон 1 Серия 86
23 июня 2022
Серия 87
Сезон 1 Серия 87
7 июля 2022
Серия 88
Сезон 1 Серия 88
14 июля 2022
Серия 89
Сезон 1 Серия 89
28 июля 2022
Серия 90
Сезон 1 Серия 90
4 августа 2022
Серия 91
Сезон 1 Серия 91
18 августа 2022
Серия 92
Сезон 1 Серия 92
25 августа 2022
Серия 93
Сезон 1 Серия 93
1 сентября 2022
Серия 94
Сезон 1 Серия 94
8 сентября 2022
Серия 95
Сезон 1 Серия 95
15 сентября 2022
Серия 96
Сезон 1 Серия 96
22 сентября 2022
Серия 97
Сезон 1 Серия 97
6 октября 2022
Серия 98
Сезон 1 Серия 98
13 октября 2022
Серия 99
Сезон 1 Серия 99
20 октября 2022
Серия 100
Сезон 1 Серия 100
22 декабря 2022
Старики и море
Сезон 1 Серия 101
16 февраля 2023
Серия 102
Сезон 1 Серия 102
16 февраля 2023
Подледный лов
Сезон 1 Серия 103
16 февраля 2023
Девушка в песках
Сезон 1 Серия 104
2 марта 2023
Наваждение
Сезон 1 Серия 105
16 марта 2023
Повод для жизни
Сезон 1 Серия 106
23 марта 2023
Средь шумного бала
Сезон 1 Серия 107
3 апреля 2023
Неизвестный кот в ящике
Сезон 1 Серия 108
13 апреля 2023
Труба
Сезон 1 Серия 109
20 апреля 2023
Берег там!
Сезон 1 Серия 110
11 мая 2023
Душеприказчики
Сезон 1 Серия 111
18 мая 2023
Музыка
Сезон 1 Серия 112
25 мая 2023
