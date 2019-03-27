Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Чем мы заняты в тени Сезоны Сезон 1 Серия 5

Чем мы заняты в тени 2019 5 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Чем мы заняты в тени»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 27 марта 2019
Муниципальный совет
Сезон 1 / Серия 2 3 апреля 2019
Вражда с оборотнями
Сезон 1 / Серия 3 10 апреля 2019
Ночной клуб на Манхэттене
Сезон 1 / Серия 4 17 апреля 2019
Служба контроля за животными
Сезон 1 / Серия 5 24 апреля 2019
Барон выходит в свет
Сезон 1 / Серия 6 1 мая 2019
Суд
Сезон 1 / Серия 7 8 мая 2019
Гражданство
Сезон 1 / Серия 8 15 мая 2019
Оргия
Сезон 1 / Серия 9 22 мая 2019
Наследие
Сезон 1 / Серия 10 29 мая 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Чем мы заняты в тени» когда Наде наскучили многовековые отношения с супругом, она отправляется к реинкарнации своего любовника. В то же время Нандор, Гильермо и Колин пытаются вызволить Ласло из полицейского участка. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Охота на короля
Охота на короля 3 комментария
Гонщики на драйве
Гонщики на драйве 4 комментария
Артек. Большое путешествие
Артек. Большое путешествие 28 комментариев
Related video
25 лет пролетели словно миг: как выглядит могила Сорина, который ушел из жизни в самом расцвете сил
Долговязого хулигана из «Ералаша» жизнь потрепала особо сильно: посмотрите, каким он вырос
Боялась, но любила: как выглядел муж Муравьевой, без которого актриса сдала
Извратили и выдали за свою: в США никто не знает, что эта сказка на самом деле советская
Ни одной общей черты: странно, но этот парень – родной сын рыжего из «Иванушек» (фото)
Костомаров оголился в зале: кисти еще замотаны, на плече напоминание о смерти
Воспитывает «монстра»: дочь Киркорова в будущем не ждет ничего хорошего
Стала копией Пугачевой: вот что сотворила с собой Распутина (фото)
Наконец-то вместе: молодая актриса перестала скрывать чувства к Смехову
В «Сватах» допустили самый смешной ляп: касается отчества главного героя
Доронина обматерила известную актрису: стоило только выйти на сцену МХАТа
Огромный нос и прыщи: эта американка озвучила главную героиню мультика «Маша и Медведь»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше