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Киноафиша Сериалы Чем мы заняты в тени Сезоны Сезон 1 Серия 5

Чем мы заняты в тени 2019 5 серия 1 сезон

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10 голосов
Все серии 1 сезона «Чем мы заняты в тени»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 27 марта 2019
Муниципальный совет
Сезон 1 / Серия 2 3 апреля 2019
Вражда с оборотнями
Сезон 1 / Серия 3 10 апреля 2019
Ночной клуб на Манхэттене
Сезон 1 / Серия 4 17 апреля 2019
Служба контроля за животными
Сезон 1 / Серия 5 24 апреля 2019
Барон выходит в свет
Сезон 1 / Серия 6 1 мая 2019
Суд
Сезон 1 / Серия 7 8 мая 2019
Гражданство
Сезон 1 / Серия 8 15 мая 2019
Оргия
Сезон 1 / Серия 9 22 мая 2019
Наследие
Сезон 1 / Серия 10 29 мая 2019
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Чем мы заняты в тени» когда Наде наскучили многовековые отношения с супругом, она отправляется к реинкарнации своего любовника. В то же время Нандор, Гильермо и Колин пытаются вызволить Ласло из полицейского участка. 

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