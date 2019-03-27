В 1 сезоне 4 серии сериала «Чем мы заняты в тени» Надя, Ласло и Нандор отправляются к Саймон — королю вампиров Манхэттена, чтобы предложить заключить союз. Но все идет не по плану, когда Ласло берет с собой проклятую шляпу из ведьминской кожи.
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