Кайфтаун 2020 - 2024, 3 сезон

Hightown 18+
Премьера сезона 26 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Кайфтаун»

В 3 сезоне сериала «Кайфтаун» история о молодой девушке с нетрадиционной сексуальной ориентацией продолжается. Джеки Кинонес по-прежнему работает в Национальной службе морского рыболовства маленького приморского городка. Она не является амбициозным сотрудником, но вовсю пользуется своим служебным положением, чтобы отлично провести свободное время и пофлиртовать с приезжими девушками. Напомним, в предыдущем сезоне она была полна решимости отомстить за гибель своего близкого друга Джуниора. Также у главной героини появилась новая возлюбленная – Лесли. Их отношения вышли на новый уровень.

6.5
6.9 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Кайфтаун»

Хорошие времена Good Times
Сезон 3 Серия 1
26 января 2024
Нет, нет, нет I Said No, No, No
Сезон 3 Серия 2
2 февраля 2024
Осенний ручей Fall Brook
Сезон 3 Серия 3
9 февраля 2024
Джекпот Jackpot
Сезон 3 Серия 4
16 февраля 2024
29 дней спустя 29 Days Later
Сезон 3 Серия 5
23 февраля 2024
Чеховское ружье Chekhov's Gun
Сезон 3 Серия 6
1 марта 2024
Большая рыба Big Fish
Сезон 3 Серия 7
8 марта 2024
