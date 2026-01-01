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Фильмография
Шэйн Харпер
Shane Harper
Киноафиша
Персоны
Шэйн Харпер
Шэйн Харпер
Shane Harper
Дата рождения
14 февраля 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ла-Хойя, Калифорния, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.0
Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила
(2022)
7.3
Волшебники из Вэйверли Плэйс
(2007)
7.0
Неуклюжая
(2011)
Фильмография Шэйна Харпера
8
Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила
драма, криминал
2022, США
6.5
Кайфтаун
драма, криминал
2020, США
6.6
Учитель
драма, мини-сериал
2020, США
6.5
Коллективный разум
драма, криминал
2017, США
3.2
Грязные танцы
Dirty Dancing
драма, мюзикл, мелодрама
2017, США
Смотреть трейлер
4.6
Бог не умер
God's Not Dead
драма
2014, США
7
Неуклюжая
драма, комедия, мелодрама
2011, США
6.9
Держись, Чарли!
комедия, семейный
2010, США
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