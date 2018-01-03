В 1 сезоне 2 серии сериала «Повзрослевшие» старшая Джонсонов впервые в жизни начинает испытывать страх, что она может что-то упустить. В итоге она пытается совмещать учебу, домашние занятия и вечеринки. Параллельно жизнь Зои превращается в хаос.
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