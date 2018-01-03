Повзрослевшие 2018, 1 сезон

grown-ish
grown-ish
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Повзрослевшие»

В 1 сезоне сериала «Повзрослевшие» события разворачиваются вокруг старшей дочери главных героев «Черноватого» — Зои Джонсон. После окончания старшей школы девушка уезжает из родного дома и поступает в колледж, где находит новых друзей, меняет свое мировоззрение и впервые ощущает себя по-настоящему взрослой и независимой от семьи. Изначально Зои планирует стать модельером, однако впоследствии она меняет свое решение и увлекается социологией моды. Главная героиня даже не подозревает о том, сколько трудностей ждет ее впереди...

Рейтинг сериала

6.1
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb

Список серий сериала Повзрослевшие

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Поздняя регистрация Late Registration
Сезон 1 Серия 1
3 января 2018
Сучка, не убивай мою атмосферу Bitch, Don't Kill My Vibe
Сезон 1 Серия 2
3 января 2018
Если вы читаете это, то уже слишком поздно If You're Reading This, It's Too Late
Сезон 1 Серия 3
10 января 2018
Звездный мальчик Starboy
Сезон 1 Серия 4
17 января 2018
Д.У.В.В.М. (Деньги управляют всем вокруг меня) C.R.E.A.M. (Cash Rules Everything Around Me)
Сезон 1 Серия 5
24 января 2018
Обналичиваю деньги Cashin' Out
Сезон 1 Серия 6
31 января 2018
Разбей мое сердце Un-Break My Heart
Сезон 1 Серия 7
7 февраля 2018
Стереть свои соцсети Erase Your Social
Сезон 1 Серия 8
14 февраля 2018
Кто меня остановит Who Gon Stop Me
Сезон 1 Серия 9
28 февраля 2018
Сутенеру здесь нелегко It's Hard Out Here for a Pimp
Сезон 1 Серия 10
7 марта 2018
Целый и невредимый Safe and Sound
Сезон 1 Серия 11
14 марта 2018
Экипаж любви Crew Love
Сезон 1 Серия 12
21 марта 2018
Туда и обратно Back & Forth
Сезон 1 Серия 13
28 марта 2018
