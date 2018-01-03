В 1 сезоне 11 серии сериала «Повзрослевшие» Кэл У. неожиданно угрожает закрыть учебное заведение. В итоге главная героиня и ее друзья готовятся устроить протест, чтобы защитить свое любимое место. Но смогут ли они добиться успеха в этом предприятии?
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