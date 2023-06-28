Повзрослевшие 2018 - 2024, 6 сезон

grown-ish
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 28 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Повзрослевшие»

В 6-м сезоне сериала «Повзрослевшие» Дуг тратит все свои сбережения на раскрутку нового концертного тура и ставит Аарона в неудобное положение. Их дружба трещит по швам, в то время как долгожданное выступление с треском проваливается. Джуниор изо всех сил пытается сбалансировать свои приоритеты, разрываясь между старыми друзьями, новой девушкой и будущей карьерой. Но все эти стороны его жизни никак не хотят взаимодействовать между собой. Заара отказывается принимать Грейс в компании, и Джуниор встает перед выбором. Зои приезжает в Калифорнийский университет, чтобы провести время со своим парнем. 

Рейтинг сериала

6.1
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb

Список серий сериала Повзрослевшие

Сделай мой выстрел Shoot My Shot
Сезон 6 Серия 1
28 июня 2023
Достичь многого Reachin' 2 Much
Сезон 6 Серия 2
5 июля 2023
Нет ничего настоящего Ain't Nothing Like The Real Thing
Сезон 6 Серия 3
12 июля 2023
Прекрасный беспорядок Pretty Mess
Сезон 6 Серия 4
19 июля 2023
Исправь мои ошибки Right My Wrongs
Сезон 6 Серия 5
26 июля 2023
Комплекс спасителя Savior Complex
Сезон 6 Серия 6
2 августа 2023
Токсичный Toxic
Сезон 6 Серия 7
9 августа 2023
Семейная вражда Family Fued
Сезон 6 Серия 8
16 августа 2023
Отпускать Let Go
Сезон 6 Серия 9
23 августа 2023
Суета и мотивация Hussle & Motivate
Сезон 6 Серия 10
27 марта 2024
Потерянные Lost Ones
Сезон 6 Серия 11
3 апреля 2024
Разбогатеть или умереть в попытке Get Rich or Die Tryin'
Сезон 6 Серия 12
10 апреля 2024
Калифорнийская любовь California Love
Сезон 6 Серия 13
17 апреля 2024
3 торф 3 Peat
Сезон 6 Серия 14
24 апреля 2024
Я желаю тебе роз I Wish You Roses
Сезон 6 Серия 15
1 мая 2024
Тяжелые времена Hard Times
Сезон 6 Серия 16
8 мая 2024
Что я хочу What I Want
Сезон 6 Серия 17
15 мая 2024
Выросший Grown
Сезон 6 Серия 18
22 мая 2024
