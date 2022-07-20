Повзрослевшие 2018, 5 сезон

grown-ish
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 20 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Повзрослевшие»

В 5 сезоне сериала «Повзрослевшие» продолжается история старшей дочери Джонсонов Зои, которая отправилась в колледж и быстро поняла, что не все идет по плану. История представляет собой современный взгляд на острые проблемы, с которыми сталкиваются как представители молодого поколения, так и преподаватели в сфере высшего образования. К Зои и Чарли, адъюнкт-профессору по маркетингу, присоединятся новые герои как в администрации, так и в студенческом сообществе. Напомним, в финале предыдущего сезона семья Джонсонов отправилась на выпускной Зои. Студенты собрались вместе, чтобы отметить получение дипломов.

Рейтинг сериала

6.1
6.6 IMDb

Список серий сериала Повзрослевшие

Это то, за чем вы пришли This Is What You Came For
Сезон 5 Серия 1
20 июля 2022
Высшее общество High Society
Сезон 5 Серия 2
27 июля 2022
Никаких новых друзей No New Friends
Сезон 5 Серия 3
3 августа 2022
Посмотри, что ты начал Look What U Started
Сезон 5 Серия 4
10 августа 2022
Ты меня не знаешь You Don't Know Me
Сезон 5 Серия 5
17 августа 2022
Правила братства Frat Rules
Сезон 5 Серия 6
24 августа 2022
Любовь в мозгу Love on the Brain
Сезон 5 Серия 7
31 августа 2022
Сертифицированный любовник Certified Lover Boy
Сезон 5 Серия 8
7 сентября 2022
Это такая атмосфера It's a Vibe
Сезон 5 Серия 9
14 сентября 2022
Рай для дураков Fool's Paradise
Сезон 5 Серия 10
18 января 2023
Денежные деревья Money Trees
Сезон 5 Серия 11
25 января 2023
Большая капля Big Drip
Сезон 5 Серия 12
1 февраля 2023
Зависимость Addiction
Сезон 5 Серия 13
8 февраля 2023
Счастливо не зная Happy Not Knowing
Сезон 5 Серия 14
15 февраля 2023
Команда "А" The A Team
Сезон 5 Серия 15
22 февраля 2023
Мистер Мораль Mr. Morale
Сезон 5 Серия 16
1 марта 2023
Вычищая мою кладовку Cleaning Out My Closet
Сезон 5 Серия 17
8 марта 2023
Вывод наличных Cash In Cash Out
Сезон 5 Серия 18
15 марта 2023
