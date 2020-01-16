Повзрослевшие 2018, 3 сезон

grown-ish
Премьера сезона 16 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 17
Продолжительность сезона 8 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Повзрослевшие»

В 3 сезоне сериала «Повзрослевшие» действие разворачивается вокруг начинающей студентки Зои Джонсон. Она была вынуждена уехать из родного городка, чтобы поступить в престижный университет. Теперь у нее есть много новых друзей, несколько врагов и даже два любимых парня, в отношениях с которыми ей необходимо разобраться. И как можно быстрее. Параллельно Зои ведет поиски работы, которая могла бы стать для нее чем-то большим, чем просто рутиной. Но найдя то, что ей было нужно, девушка совершенно забывает о других, не менее важных сторонах своей жизни...

Рейтинг сериала

6.1
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb

Список серий сериала Повзрослевшие

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Решающий момент Crunch Time
Сезон 3 Серия 1
16 января 2020
Черт! Damn
Сезон 3 Серия 2
23 января 2020
Близкие друзья Close Friends
Сезон 3 Серия 3
30 января 2020
Думаю о тебе Thinkin Bout You
Сезон 3 Серия 4
6 февраля 2020
Нутром чую Gut Feeling
Сезон 3 Серия 5
13 февраля 2020
Проблемы реальной жизни Real Life Sh*t
Сезон 3 Серия 6
20 февраля 2020
Делаю все, что могу Doin' The Most
Сезон 3 Серия 7
27 февраля 2020
Возраст – всего лишь число Age Ain't Nothing But A Number
Сезон 3 Серия 8
5 марта 2020
Социальная реклама Public Service Announcement
Сезон 3 Серия 9
21 января 2021
Сложный период Hard Place
Сезон 3 Серия 10
28 января 2021
Хорошо Alright
Сезон 3 Серия 11
4 февраля 2021
Вода, вода, вода Water On Water On Water
Сезон 3 Серия 12
11 февраля 2021
Без нимба No Halo
Сезон 3 Серия 13
18 февраля 2021
Узнай себя Know Yourself
Сезон 3 Серия 14
25 февраля 2021
Прыгнуть выше головы Over My Head
Сезон 3 Серия 15
4 марта 2021
В любви все средства хороши All In Love Is Fair
Сезон 3 Серия 16
11 марта 2021
Кого ты любишь? Who Do You Love?
Сезон 3 Серия 17
18 марта 2021
