В 1 сезоне 12 серии сериала «Повзрослевшие» главная героиня и ее друзья сталкиваются с разными проблемами в своих отношениях. В это же время Джаз наслаждается своим новым любовным романом, а Ана наконец-то осознает свое место в группе...
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