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Постер к 1-му сезону сериала Война и мир супругов Торбеевых
Киноафиша Сериалы Война и мир супругов Торбеевых Сезоны Сезон 1

Война и мир супругов Торбеевых, 1 сезон

Vojna i mir suprugov Torbeevyh 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Война и мир супругов Торбеевых»

В 1-м сезоне сериала «Война и мир супругов Торбеевых» Владислав и Алена отмечают двадцатилетнюю годовщину семейной жизни. Когда-то они были идеальной парой и буквально теряли друг от друга голову. Но былая страсть осталась в прошлом, заменившись привычкой и бытом. Алену вполне устраивает такая расстановка приоритетов, а вот Влад ищет пути к отступлению. Неожиданно он вручает супруге на подпись заявление о разводе. Та приходит в неистовство от такой подлой капитуляции и затевает настоящую войну квартирного масштаба. Но она не учитывает, что от ненависти до страсти всего один маленький шаг…

Список серий 1-го сезона сериала «Война и мир супругов Торбеевых» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 декабря 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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