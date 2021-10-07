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О чем серия
В 5 сезоне 6 серии сериала «Детство Шелдона» Мисси создает неловкую ситуацию в церкви. Она задает чересчур много неудобных вопросов. Вокруг все чувствуют себя скованно. Тем временем Мимо и Джорджи вдвоем занимаются предпринимательской деятельностью.
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