Замкнутый круг, девушка-погодка и пагубная привычка
Сезон 5 / Серия 1113 января 2022
Розовый кадиллак и великолепный племенной танец
Сезон 5 / Серия 1220 января 2022
Куча пластырей и капитуляция Купера
Сезон 5 / Серия 1327 января 2022
Бесплатный скребок и женские уловки
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Омар, броненосец и большее количество
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Чемодан, набитый деньгами, и желтая клоунская машина
Сезон 5 / Серия 1610 марта 2022
Одинокий арахис, социальная бабочка и правда
Сезон 5 / Серия 1731 марта 2022
Младенцы, ложь и великолепные Канноли
Сезон 5 / Серия 1814 апреля 2022
Богобоязненный баптист и горячий трофейный муж
Сезон 5 / Серия 1921 апреля 2022
Дядя Шелдон и гормональная петарда
Сезон 5 / Серия 2028 апреля 2022
Белый мусор, святые роллеры и люди, бьющие кулаками
Сезон 5 / Серия 2112 мая 2022
Забитая пора, немного испанского и будущее
Сезон 5 / Серия 2219 мая 2022
О чем серия
В 5 сезоне 1 серии сериала «Детство Шелдона» подросший вундеркинд и его подруга Мисси убегают из дома. По ходу развития событий Мэри получает неприятные новости о Джордже-старшем, которые серьезно влияют на ее отношение к нему и к дальнейшей жизни.
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
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