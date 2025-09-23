Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти"»: Netflix сотворил чудо — у нового проекта 83% свежести и куча хоррор-отсылок

«Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти"»: Netflix сотворил чудо — у нового проекта 83% свежести и куча хоррор-отсылок

23 сентября 2025 15:13
«Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти"»: Netflix сотворил чудо — у нового проекта 83% свежести и куча хоррор-отсылок

Пример для всех, кто создает анимацию.

Netflix подкинул зрителям еще одну анимационную новинку — «Отель с привидениями». Все 10 серий доступны прямо сейчас, и, судя по первым отзывам, этот мультсериал может стать новым хитом для любителей умного и дерзкого юмора.

Сюжет кажется простым, но вместе с тем отрывается на полную катушку. Мать-одиночка с двумя детьми пытается управлять старым отелем, в котором живет ее брат. Точнее, жил — теперь он один из призраков, а значит, к делу подключается и его «коллегия духов».

Они уверены, что привидения тоже могут предлагать дельные бизнес-идеи. Получается микс из семейной драмы, хоррор-отсылок и фирменного черного юмора.

Сравнений не избежать

Неудивительно, что сериал тут же окрестили новым «Риком и Морти». Причина очевидна: у обоих проектов один из сценаристов — Мэтт Роллер. Стиль узнается сразу: сарказм, ирония, гротескные ситуации и шутки на грани.

На Rotten Tomatoes «Отель с привидениями» держит 83% свежести — практически в шаге от культового предшественника (90%). Да, чуть-чуть не дотянул — но все равно отличное начало.

«Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти"»: Netflix сотворил чудо — у нового проекта 83% свежести и куча хоррор-отсылок

Главный козырь — не только юмор. Здесь хватает эмоциональных моментов, а хоррор-клише обыгрываются с любовью к жанру. Не зря зрители отмечают: отсылки к «Сиянию» и другим классическим фильмам ужасов добавляют шарма.

Много отсылок к различным фильмам ужасов, и этот сериал определенно стоит посмотреть! Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти", — говорят в Сети.

Мультсериал называют хорошим примером анимацим для взрослых, где шутки строятся не только на матах. Пользователи на IMDb тоже успели поставить баллы — 7,6 — и это как раз та оценка, которую новый проект заслуживает.

Потенциал у «Отеля с привидениями» огромный, и фанаты уже надеются, что Netflix не закроет его после первого сезона, как это бывало с другими оригинальными идеями. А пока это отличный выбор для вечера, если хочется и посмеяться, и получить щепотку хоррор-драйва.

Ранее мы писали: Netflix только готовится выпустить 2-й сезон адаптации «Ван-Пис», но сериал уже превзошел аниме оригинал

Фото: Кадры из сериалов «Рик и Морти», «Отель с привидениями»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Только свистни — он появится: почему Черный Плащ одет в фиолетовое — проясняет оригинальное название Только свистни — он появится: почему Черный Плащ одет в фиолетовое — проясняет оригинальное название Читать дальше 22 сентября 2025
$1 000 000 000 на горизонте: «Ведьмак» от Netflix уже стоит дороже «Игры престолов» — 4 сезон побил рекорд франшизы еще до премьеры $1 000 000 000 на горизонте: «Ведьмак» от Netflix уже стоит дороже «Игры престолов» — 4 сезон побил рекорд франшизы еще до премьеры Читать дальше 22 сентября 2025
Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix Читать дальше 21 сентября 2025
Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix Читать дальше 21 сентября 2025
Совсем не про любовь: у легендарной песни из «Бумажного дома» душераздирающий и глубокий смысл — после такого уже не потанцуешь Совсем не про любовь: у легендарной песни из «Бумажного дома» душераздирающий и глубокий смысл — после такого уже не потанцуешь Читать дальше 21 сентября 2025
Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра Читать дальше 20 сентября 2025
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов» Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов» Читать дальше 24 сентября 2025
Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали Читать дальше 24 сентября 2025
Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа Читать дальше 24 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше