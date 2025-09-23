«Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти"»: Netflix сотворил чудо — у нового проекта 83% свежести и куча хоррор-отсылок

Netflix подкинул зрителям еще одну анимационную новинку — «Отель с привидениями». Все 10 серий доступны прямо сейчас, и, судя по первым отзывам, этот мультсериал может стать новым хитом для любителей умного и дерзкого юмора.

Сюжет кажется простым, но вместе с тем отрывается на полную катушку. Мать-одиночка с двумя детьми пытается управлять старым отелем, в котором живет ее брат. Точнее, жил — теперь он один из призраков, а значит, к делу подключается и его «коллегия духов».

Они уверены, что привидения тоже могут предлагать дельные бизнес-идеи. Получается микс из семейной драмы, хоррор-отсылок и фирменного черного юмора.

Сравнений не избежать

Неудивительно, что сериал тут же окрестили новым «Риком и Морти». Причина очевидна: у обоих проектов один из сценаристов — Мэтт Роллер. Стиль узнается сразу: сарказм, ирония, гротескные ситуации и шутки на грани.

На Rotten Tomatoes «Отель с привидениями» держит 83% свежести — практически в шаге от культового предшественника (90%). Да, чуть-чуть не дотянул — но все равно отличное начало.

Главный козырь — не только юмор. Здесь хватает эмоциональных моментов, а хоррор-клише обыгрываются с любовью к жанру. Не зря зрители отмечают: отсылки к «Сиянию» и другим классическим фильмам ужасов добавляют шарма.

Много отсылок к различным фильмам ужасов, и этот сериал определенно стоит посмотреть! Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти", — говорят в Сети.

Мультсериал называют хорошим примером анимацим для взрослых, где шутки строятся не только на матах. Пользователи на IMDb тоже успели поставить баллы — 7,6 — и это как раз та оценка, которую новый проект заслуживает.

Потенциал у «Отеля с привидениями» огромный, и фанаты уже надеются, что Netflix не закроет его после первого сезона, как это бывало с другими оригинальными идеями. А пока это отличный выбор для вечера, если хочется и посмеяться, и получить щепотку хоррор-драйва.

