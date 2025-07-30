Меньше пьянок, больше трогательных моментов: в 9 сезоне «Рика и Морти» безумный дед лишится изюминки

Финал 8-го сезона «Рика и Морти» подкинул новый неожиданный поворот и задал неожиданный вектор для продолжения — не из-за череды путешествия по параллельным вселенных, а из-за того, что Рик… отпустил.

В конце новой главы истории безумный старик-ученый стер из памяти Диану — единственную жену, женщину, смерть которой десятилетиями мучила его. Не подавил боль, не замуровал в себе, не залил очередной тонной бурбона, а просто — стёр.

Рик лишился важной частицы себя

Самые болезненные воспоминания Рика оказались понятными каждыми. Одно из них: момент наблюдения за женой в молодости. Молодая Диана стреляла из пистолета, и Рик влюбился с первого взгляда. Другая часть памяти — часть его личности, отвечающая за любовь к жене и дочери.

Как удаление повлияет на ученого

В конце нам показали новую версию Рика — того, кто может быть с Бет в одном пространстве и не кривить лицом, кто может прийти на семейное мероприятие не потому, что нужно, а потому что хочет.

Он наконец за ливает горе спиртным, а может двигаться вперед и даже строить новые отношения. Рик Санчез осознал, что в его случае проживать воспоминания означает травмировать себя годами, потому он удалил частицы себя и позволил им жить вместе в карманной вселенной.

В девятом сезоне зрители вполне могут увидеть Рика, который язвит меньше, а чувствует больше. Который будет ближе к Морти не только как к инструменту для новых безумных миссий, но и как к внуку. Он по-прежнему не станет милым старичком, но его цинизм уже не будет щитом.

И пусть многие фанаты боятся «добрых» версий злых героев — в случае с Риком метаморфоза позволить двигать сюжет дальше. Согласитесь, будет забавно наблюдать за тем, как человек, способный разрушать вселенные взмахом пальца попробует построить семью. И, может быть, наконец перестанет пить до отключки, хотя и лишится изюминки.

Единорог с деменцией и удивленные пришельцы: у создателей «Рика и Морти» есть еще 4 безумных сериала.