В 9 сезоне 9 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Клара оказываются на борту космической станции Леверье в 38-м веке. Они становятся свидетелями смертельной угрозы, где говорится о гибели всего человечества.
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